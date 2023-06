Viaplay in zwaar weer, maar niet in Nederland: kijkcijfers Formule 1 stabiel

Streamingdienst Viaplay draait internationaal slecht en dat kostte topman Anders Jensen vorige week zijn baan. Maar in Nederland is juist sprake van een sterk en winstgevend model. Vooral dankzij de Formule 1-kijkers, zegt mediabureau Wavemaker tegen NU.nl.

In tegenstelling tot andere landen laat Viaplay in Nederland positieve cijfers zien, vertelt Jim Leeuw, tv- en video-expert bij Wavemaker. "De kijkcijfers van de Formule 1-races blijken nog altijd voldoende op te leveren. Het aantal abonnees stokt wel, maar er wordt nog steeds volop gekeken", zegt hij.

De kijkcijfers van Viaplay blijven stabiel, ondanks minder spectaculaire races - waarin Max Verstappen regelmatig wint - en kritiek op de uitzendingen. Vorig jaar keken gemiddeld 790.000 personen via Viaplay live naar de race. Dit jaar is dat iets gezakt naar 750.000.

Het totale aantal kijkers naar de Formule 1 komt overeen met voorgaande jaren. Dat is inclusief het platform F1 TV Pro en de samenvattingen op NPO1 en Ziggo Select. Gemiddeld kijken 2,5 miljoen mensen live of via de samenvattingen.

Ook Grand Prix Radio met commentator Olav Mol profiteert fors van de Formule 1. Gemiddeld luisteren er 400.000 à 500.000 mensen naar de zender tijdens een race.

Viaplay heeft minder last van verbod op reclame voor online gokken

Viaplay geeft zelf geen cijfers vrij, dus de kijkcijfers zijn een schatting op basis van de cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De Scandinavische streamingdienst heeft in Nederland zo'n 1,2 miljoen abonnees. De omzet is samen met reclame- en sponsorgeld naar ruime schatting tussen de 150 en 185 miljoen euro per jaar, zegt Leeuw.

Voor de content- en uitzendrechten van de Formule 1 heeft Viaplay 90 miljoen euro betaald. Welk bedrag Viaplay heeft betaald voor de rechten van de voetbalcompetities Bundesliga en Premier League en alle grote dartsevents is niet bekend.

In Nederland geldt per 1 juli een verbod op reclame voor online gokken. De grootste adverteerders bij Viaplay zijn juist twee online gokbedrijven: Toto en Bet365. Toch heeft de streamingdienst als het gaat om sponsoring- en advertentie-inkomsten voorlopig minder last van het aanstaande verbod.

Reclamespotjes zijn onder het nieuwe verbod verboden. Maar de gokbedrijven mogen volgens de nieuwe regels wél programma's blijven sponsoren via billboarding. Daarbij gaat het om het vermelden van de sponsor voor of na een programma, bijvoorbeeld: "Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door..."

Internationaal in zwaar weer

Internationaal kondigde Viaplay vorige week het vertrek van topman Jensen aan vanwege tegenvallende resultaten. Het bedrijf verloor 60 procent van zijn beurswaarde en heeft de financiële verwachtingen inmiddels naar beneden bijgesteld.

De streamingdienst lijdt onder een internationale trend van hoge kosten voor contentrechten en tegenvallende advertentie-inkomsten. Dat is het gevolg van hoog oplopende inflatie, een afgekoelde economie en laag consumentenvertrouwen.

Viaplay zegt Nederland niet te gaan verlaten

Leeuw acht het goed mogelijk dat Viaplay harde keuzes moet maken over de aanwezigheid in bepaalde landen. Maar hij verwacht dat Viaplay Nederland niet gaat verlaten, "gezien de gezonde lokale businesscase."

Marco Zwaneveld, head of sports bij Viaplay, sluit een vertrek uit Nederland uit. "We hebben hier een zelfstandige positie opgebouwd", zei hij vorige week tijdens een bijeenkomst voor de Streaming Awards.