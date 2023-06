Tropisch weer heeft invloed op kijkgedrag: veel programma's zien cijfers dalen

De televisie is gisteren, toen in veel Nederlandse plaatsen de temperatuur de 30 graden had aangetikt, minder vaak aangezet dan op andere zondagen. Programma's die normaliter veel kijkers trekken, zijn zondagavond minder goed bekeken dan normaal.

Zo stemden iets minder dan 700.000 mensen af op Postcode Loterij: Eén Tegen 100. Gemiddeld trekt de quiz met Caroline Tensen ruim een miljoen kijkers.

Hetzelfde geldt voor het RTL Nieuws van 19.30 uur op RTL 4. Waar het nieuwsbulletin doorgaans door ruim een miljoen mensen wordt bekeken, kwam de teller zondag niet verder dan 583.000 kijkers. Het enige programma dat boven het miljoen wist uit te komen, is het NOS Journaal van 20.00 uur. Ook op zaterdag, toen het eveneens erg warm was, vertoonden de kijkcijfers een dalende lijn.

De documentaire Wolf behaalde de derde plek in de lijst met best bekeken programma's. De door BNNVARA geproduceerde film is ingesproken door Matthijs van Nieuwkerk, die sinds eind 2022 niet meer op de televisie te zien is. Van Nieuwkerk is door medewerkers van De Wereld Draait Door beschuldigd van wangedrag en heeft daarom zijn werkzaamheden stilgelegd.