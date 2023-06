Nog geen plannen voor terugkeer De Bauers: 'Wel veel aanbiedingen'

Er ligt nog geen concreet plan voor een nieuw seizoen van de reallifesoap De Bauers, over Frans Bauer en zijn gezin. Wel heeft de zanger de afgelopen week "heel veel aanbiedingen" gekregen van "verschillende partijen", vertelde hij in Renze op Zondag.

Of Bauer zelf interesse heeft in een terugkeer van de serie, die in 2003 van start ging bij de TROS, kan hij niet zeggen. "De Bauers is niet alleen Frans Bauer", legde hij uit. Zijn gezin moet daar ook "over meepraten".