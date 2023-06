Henny Huisman vernoemt nieuwe teckel als eerbetoon naar Tina Turner

Henny Huisman heeft zijn nieuwste aanwinst, een ruwharige teckel, vernoemd naar de vorige maand overleden Amerikaanse zangeres Tina Turner (83). De 71-jarige televisiepresentator deelde op Twitter foto's van hem en zijn vrouw, samen met hun nieuwe huisgenoot.

Turner overleed eind mei na een lang ziekbed. De zangeres, die ook wel bekendstond als de 'Queen of Rock 'n' Roll', beleefde haar muzikale hoogtepunt met name in de laatste drie decennia voor de eeuwwisseling. Ook in haar beginperiode in de jaren zestig en zeventig was ze erg populair, toen ze nog optrad met haar toenmalige echtgenoot Ike Turner.