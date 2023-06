Doet-ie 't of doet-ie 't niet keert terug op tv met Ruben Nicolai

De spelshow Doet-ie 't of doet-ie 't niet wordt door RTL terug op televisie gebracht. 26 jaar na de laatste uitzending van het programma neemt Ruben Nicolai de presentatie over van Peter Jan Rens.

Doet-ie 't of doet-ie 't niet was eind jaren tachtig en in de jaren negentig met presentator en bedenker Rens een groot succes op televisie. Het programma begon bij de VARA en won in 1989 de Gouden Televizier-Ring. In 1993 verhuisde de show naar RTL. De laatste aflevering werd in 1997 uitgezonden.