Oud-schaatsster Barbara de Loor nieuwe presentator Nederland in Beweging

Oud-schaatsster Barbara de Loor wordt het nieuwe gezicht van Nederland in Beweging. Ze is de opvolger van Olga Commandeur, die vorige maand na 23 jaar afscheid nam van het populaire ochtendprogramma van Omroep MAX.

De 49-jarige De Loor, die in 2005 wereldkampioene op de 1.000 meter werd, maakt op 4 september haar debuut. Dat doet ze naast Duco Bauwens, die al sinds 2007 bij Nederland in Beweging betrokken is.

De voormalige topsportster heeft er "onwijs veel zin in", laat ze weten. "Het presenteren van Nederland in Beweging sluit perfect aan op het werk dat ik doe sinds ik ben gestopt met schaatsen: het in beweging brengen van mensen, van jong tot oud."

De Loor en Bauwens zijn al druk bezig met het bedenken van oefeningen. "Dan realiseer ik me wat er allemaal bij komt kijken. In dat kwartiertje wil je het zo goed mogelijk doen: de oefeningen moeten voor iedereen uit te voeren zijn - zowel staand als soms met gebruik van een stoel - en je wil alle spiergroepen aandacht geven. Ik verwacht dat de kijker er net zo veel plezier aan gaat beleven als ik nu al doe."