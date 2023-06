Pas na de zomer besluit over toekomst beboete omroep Ongehoord Nederland

Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) neemt pas na de zomer een besluit over de toekomst van Ongehoord Nederland. Ze verwachtte eerder voor de zomer een besluit te nemen over het verzoek van de NPO om de erkenning van de omroep in te trekken.

"Het is een besluit dat we heel zorgvuldig moeten nemen. We verwachten dan ook dat het na de zomer wordt. Op zeer korte termijn sturen we een brief naar de Kamer met daarin meer informatie over de verschillende stappen die we zetten", zegt een woordvoerder van de bewindsvrouw tegen het ANP na berichtgeving van het AD.

Uslu wint advies in bij de landsadvocaat. Die heeft haar volgens het AD nu geadviseerd om ook Ongehoord Nederland (ON!) te horen. Daar neemt de staatssecretaris de tijd voor.

"Nu ligt er alleen een uitgebreide zienswijze van de NPO. Maar voor een zorgvuldig besluit dat juridische toetsing doorstaat zal ook ON! moeten worden gehoord", schrijft het AD.

De NPO verzocht eind april om de erkenning in te trekken omdat ON! ondanks drie opgelegde sancties nog steeds onvoldoende laat zien dat het bereid is samen te werken binnen het omroepbestel.

Het ON! van omroepbaas Arnold Karskens kreeg in 2021 van toenmalig mediaminister Arie Slob een aspirant-status op voorwaarde dat het "dezelfde ideeën over journalistiek" zou hebben als andere omroepen binnen het bestel.

ON! zal eventueel negatief besluit aanvechten

Er is nog nooit een omroep uit het publieke bestel gezet door een bewindspersoon. ON! zal het eventuele intrekken van de licentie aanvechten bij de rechter, liet de omroep na het verzoek van de NPO weten.

Uslu liet eerder weten dat zij het "ongemakkelijk" vindt om hier een besluit over te nemen. Ze wil "zorgvuldig" te werk gaan en wint daarom advies in bij de landsadvocaat.

De omroep kreeg eerder meerdere boetes opgelegd. Dit gebeurde omdat ON! volgens de NPO aantoonbaar onjuiste informatie blijft verspreiden. Hiermee houdt de omroep zich volgens de NPO niet aan de journalistieke code waar alle omroepen zich aan moeten houden.