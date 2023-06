Handbalster Estavana Polman debuteert als presentatrice in Beter Laat Dan Nooit

Delen via E-mail

Tophandbalster Estavana Polman debuteert dit jaar als tv-presentatrice. Ze zal de rol van reisleider op zich nemen in de nieuwe reeks van Beter Laat Dan Nooit op SBS6.

Polman treedt in de voetsporen van Olcay Gulsen en Katja Schuurman, die reisleider waren in de eerste twee seizoenen die bij RTL werden uitgezonden. In de nieuwe reeks gaat opnieuw een groep BN'ers op leeftijd met elkaar op reis. Eerder deze week werd bekend dat Edwin Rutten (80), Ad Visser (76), Frits Barend (76) en Henny Huisman (71) meedoen.