Eén ding is zeker: prins Harry en de tabloidmedia worden nooit vrienden

Prins Harry háát de tabloidpers. Volgens de Brit heeft The Mirror hem jarenlang afgeluisterd voor smeuïge verhalen in de krant. En dat pikt-ie niet. De prins heeft een rechtszaak aangespannen. Maar wat wil hij daarmee precies bereiken?

"Harry is een man met een missie", zegt een bekende van de prins tegenover Vanity Fair. "Hij wil voor eens en altijd de werkwijze van de pers veranderen."

Met de zaak die Harry tegen uitgever Mirror Group Newspapers is gestart, is hij naar eigen zeggen níét uit op een fikse schadevergoeding - die hij overigens wel eist. De prins wil dat de manier waarop de tabloidpers hun verhalen bij elkaar schrapen veranderd. "Niet alleen bij journalisten moet er wat veranderen", zegt de prins. "Maar ook bij iedereen die hierbij betrokken was en er indirect voor zorgde dat dit spelletje maar doorging."

Harry beweert jarenlang telefonisch gehackt te zijn door medewerkers van roddelkrant The Mirror. Dat begon volgens hem toen hij op de middelbare school zat, en eindigde rond 2010. In de rechtbank vertelde de Britse royal dat hij opmerkelijke dingen heeft meegemaakt die erop hinten dat hij inderdaad is afgeluisterd.

Playboyprins die van een drankje houdt

"Als lid van de koninklijke familie krijg je van de roddelpers een bepaalde rol toebedeeld", legt Harry uit. "In mijn geval was dat de playboyprins die wel van een drankje houdt. Natuurlijk met als doel zoveel mogelijk kranten te verkopen."

De prins ging zich naar de inhoud van die artikelen gedragen. "Want als het toch al zwart op wit stond, dan kon ik de 'misdaad' net zo goed begaan", vertelt Harry. Het zorgde voor een neerwaartse spiraal in zijn leven. "De tabloids daagden me uit om bepaald gedrag te vertonen. Voor hen betekende dat goede verkoopcijfers, maar op mij had het een giftige uitwerking."

Ook had het invloed op zijn liefdesleven. "De tabloids wilden dat ik vrijgezel was, want dat was interessanter. Zodra ik een vriendinnetje had, publiceerden ze stukken met leugens over mijn relatie. En die relatie bezweek dan vaak weer als gevolg van die verhalen."

0:32 Afspelen knop Prins Harry arriveert bij rechtbank voor getuigenis tegen tabloids

The Mirror zegt niet te hebben afgeluisterd

Volgens de prins is er genoeg geks gebeurd wat erop duidt dat hij werd afgeluisterd. "Mensen zeiden tegen me dat ze een voicemail hadden achtergelaten, maar die berichten bereikten me nooit. Destijds dacht ik dat het een technisch dingetje was, maar nu vallen de puzzelstukjes op zijn plaats."

Ook had Harry last van paparazzi tijdens etentjes of vakanties. Terwijl hij zijn afspraken juist in het diepste geheim plande om dat te voorkomen. "Maar de fotografen waren er op het juiste moment, op de juiste plaats. Achteraf besef ik: dat kan alleen omdat ze me afluisterden."

Ook privégesprekken die hij voerde met zijn ex-vriendin Chelsy Davy of zijn broer William las hij later terug in de krant. The Mirror schreef die quotes dan toe aan bronnen uit het paleis, of aan vrienden van Harry.

Na Harry's getuigenis komen andere partijen aan bod om hun verhaal te doen. Een oud-redacteur van The Mirror beweert niets te weten van afluisterpraktijken. Wel zegt ze dat voormalig Mirror-hoofdredacteur Piers Morgan informatie van paleisbronnen toevoegde aan haar verhalen.

Met echtgenote Meghan Markle spande Harry al meerdere zaken aan tegen de media. Dat deden ze onder meer wegens smaad. Foto: ANP

Maakt Harry een kans?

Later dit jaar wordt de uitspraak verwacht. Maakt Harry een kans om de zaak te winnen? Dat is nog de vraag. Hoewel Harry genoeg bewijs op tafel legt waaruit duidelijk blijkt dat hij ernstig is gepest door de roddelmedia, kan hij niet aantonen dat hij ook is afgeluisterd.

Advocaten van The Mirror ontkennen dat Harry is afgeluisterd. Ze geven wel toe informatie te hebben verzameld op "een onrechtmatige manier". Maar niet in de vorm van hacken.

Ook twijfelen experts of Harry met zijn zaak de werkwijze van de tabloids kan veranderen. Zij zeggen dat de roddelkranten hun gedrag de afgelopen tijd al hebben gematigd. En daarbij spelen vandaag de dag vooral juicekanalen een grote rol in de negatieve berichtgeving rondom bekende personen.

"Ben je opgelucht of juist boos, als blijkt dat er geen bewijs wordt gevonden?", werd Harry in de rechtszaal gevraagd door advocaten van The Mirror. "Ik weet niet goed wat ik daarop moet zeggen", antwoordde de prins. "Maar niemand zou willen dat zijn telefoon wordt gehackt."