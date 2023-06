CNN-topman Chris Licht stapt per direct op na bewogen jaar

CNN-topman Chris Licht heeft woensdag besloten na een dienstverband van een jaar per direct op te stappen. Zijn positie stond al enige tijd onder druk door teruglopende kijkcijfers voor de Amerikaanse nieuwszender.

Een artikel in het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic van vorige week over Lichts falende leiderschap lijkt de genadeklap te zijn geweest. Volgens het artikel waren werknemers bij CNN boos, verdrietig en gefrustreerd over de stand van zaken bij het nieuwsmedium. Licht bood hun zijn excuses aan na publicatie van het artikel. Hij beloofde zijn best te doen het vertrouwen terug te winnen.