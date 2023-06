ZOOP-acteurs blikken terug op succes in reünie voor Videoland

De cast van de serie ZOOP is onlangs weer samengekomen in Ouwehands Dierenpark in Rhenen voor de opnames van een reünie. In het programma dat op Videoland wordt uitgezonden, blikken de acteurs terug op de tijd dat de serie op televisie te zien was.

Hoofdrolspelers Monique van der Werff, Patrick Martens, Nicolette van Dam, Ewout Genemans, Vivienne van den Assem, Juliette van Ardenne, Jon Karthaus en Erwan van Buuren doen allemaal mee aan de reünie. Ze keren terug naar de dierentuin waar de serie werd opgenomen om te vertellen hoe het er achter de schermen aan toeging en wat voor impact het succes op hun levens had.

De documentaire wordt geproduceerd door No Pictures Please en moet deze zomer op Videoland te zien zijn.