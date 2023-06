Frits Barend, Ad Visser en Edwin Rutten in Beter Laat Dan Nooit

Frits Barend, Ad Visser en Edwin Rutten werken mee aan het aankomende seizoen van Beter Laat Dan Nooit. Eerder deze week werd al bekend dat Henny Huisman deelneemt aan de nieuwe reeks van het programma, dat van RTL 4 naar SBS6 verhuist.

De 76-jarige Barend is vooral bekend van talkshows als Barend & Van Dorp en Het Gesprek. De 76-jarige Visser was jarenlang het gezicht van het muziekprogramma Toppop. Rutten (80) was te zien in het kinderprogramma De film van Ome Willem.