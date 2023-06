Spotje van Gendertwijfel is niet nodeloos kwetsend, maar wel feitelijk onjuist

Een radiospotje van Gendertwijfel over de Transgenderwet is niet nodeloos kwetsend, maar wel "onvoldoende accuraat en feitelijk onjuist". Het College van Beroep heeft woensdag met dit oordeel een eerdere uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC) vernietigd.

De RCC oordeelde in april dat het radiospotje nodeloos kwetsend is. Gendertwijfel ging daartegen in beroep. Het College van Beroep zegt nu dat er onvoldoende grond is om tot dat oordeel te komen.

Wel bevat de uiting volgens het College feitelijke onjuistheden. Deze onjuiste argumenten kunnen het politieke debat beïnvloeden. "Om die reden schaadt deze uiting het vertrouwen in reclame in het algemeen" en daarom is die in strijd met de Nederlandse Reclame Code.

"Gendertwijfel heeft in het kader van de vrijheid van meningsuiting het recht om via reclame de politieke opinie te beïnvloeden. Maar zij moet dat wel op feitelijk juiste en accurate wijze doen", zegt het College, dat Gendertwijfel adviseert niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Gendertwijfel: 'Geen tijd en ruimte om gehele wetsvoorstel te bespreken'

"Wij zijn het ermee eens dat radiospotjes geen feitelijke onjuistheden mogen bevatten", laat Gendertwijfel in een reactie weten. "Maar in een radiospotje ontbreekt het nu eenmaal aan de tijd en ruimte om het gehele wetsvoorstel - met alle nuances, mitsen en maren - uitgebreid te bespreken. Het doel van onze campagne was en is het blootleggen van het idee dat geslacht een keuze is."

In het bewuste spotje dat eerder dit jaar op de radio te horen was, zei een vrouw: "Mijn dochter kan zich registreren als man, onze zoon als vrouw. Dit kan zelfs onder de zestien jaar. Geslacht is toch geen keuze?"