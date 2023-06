SBS6 werkt aan nieuw programma met goed nieuws: 'Gaan ook dingen wél goed'

SBS6 werkt aan een programma dat het nieuws op een oplossingsgerichte manier belicht. "We hopen dat we hiermee een rol van betekenis kunnen spelen in de samenleving", zegt hoofdredacteur Marc Veeningen tegen NU.nl.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een grote groep mensen nieuws op tv mijdt, omdat het te negatief is. Volgens het Digital News Report 2022, een studie van het Reuters Institute for the Study of Journalism, en onderzoek van het Commissariaat voor de Media mijdt 38 procent van de Nederlandse volwassenen het nieuws actief.

SBS6, onderdeel van Talpa Network van John de Mol, SBS6 wil daarop inspelen met dit aanvullende nieuwsprogramma, al is het precieze tijdstip nog niet bekend. Het programma is vanuit Hart van Nederland ontwikkeld, maar krijgt een eigen redactie.

Hart van Nederland-hoofdredacteur Veeningen leidt ook het nieuwe programma. Hij benadrukt dat het niet alleen interessant is voor mensen die het nieuws mijden. "Het is voor iedereen."

Marc Veeningen is hoofdredacteur van Hart van Nederland en het nieuwe programma. Aan het einde van elk onderwerp moet je het gevoel krijgen dat er voor bepaalde problemen een oplossing is én dat er ook veel dingen wél goed gaan". Foto: ANP

'We kijken met een andere blik naar het nieuws'

"In het programma benaderen we onderwerpen op een constructieve manier en oplossingsgericht. We kijken met een andere blik naar het nieuws. Maar het betekent zeker niet dat we alle grote ontwikkelingen negeren. Aan het einde van elk onderwerp moet je het gevoel krijgen dat er voor bepaalde problemen een oplossing is én dat er ook veel dingen wél goed gaan", legt Veeningen uit, die eraan toevoegt dat het ook internationale onderwerpen kunnen zijn.

Veeningen spreekt van een soort maatschappelijk project. "Het is onze ambitie een rol van betekenis te spelen in de samenleving."

Nieuwsrubrieken op televisie brengen weleens goed nieuws, maar dat is toch vaak niet meer dan een klein blokje, constateerden de makers. "Dan blijft het meer een rubriek en zal het ook niet groter worden. Wij willen het echt nadrukkelijker een podium gaan geven. Dat doen we met een redactie met mensen die alleen maar op die manier naar het nieuws kijken, zonder daarbij de negatieve aspecten te negeren."

Nog geen namen van presentatoren bekend

Het is een puur journalistiek programma, gaat Veeningen verder. "De redactie zoekt naar waardevolle onderwerpen die door andere media niet of maar heel klein worden gebracht en kijkt ook hoe nieuws van de dag met een oplossingsgerichte insteek kan worden gemaakt.”

Het programma gaat een half uur duren. Het is nog niet duidelijk of het een dagelijks op televisie te zien zal zijn. Met mogelijke presentatoren wordt momenteel gepraat. "Je moet het zien als een programma met verschillende onderwerpen. Sommige worden meer uitgediept, andere items zijn wat korter. Er zullen filmpjes, reportages en studiogesprekken zijn. Meer kan ik er momenteel niet over zeggen. Wel kan ik zeggen dat we geen talkshow, maar ook geen standaard nieuwsprogramma willen maken."