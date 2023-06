Zomertalkshow Marcel & Gijs ziet op tweede dag ruim 200.000 kijkers afhaken

De tweede aflevering van de nieuwe SBS6-talkshow Marcel & Gijs heeft minder kijkers getrokken dan de eerste. Er keken 391.000 mensen - 220.000 minder dan maandag - naar het programma Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman.

In hun podcast Weer een dag zeiden ze dinsdag dat ze na de eerste aflevering blij waren met de 611.000 kijkers, maar ook dat ze het fijn vonden als "de helft" weer zou afhaken. "Dus dan zitten we precies waar we willen, lekker in de marge, lekker in die kookpot te roeren. En dan zonder dat iemand het doorheeft hele mooie programma's maken", zei Van Roosmalen cynisch.