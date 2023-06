Ombudsman NPO wil dat journalistieke code vaker wordt herzien

Margo Smit, de ombudsman voor de publieke omroepen, pleit voor een regelmatige herziening van de journalistieke code van de NPO. Daarmee reageert ze op het akkoord over een nieuwe versie van de journalistieke richtlijnen dat de omroepen en hoofdredacteuren hebben gesloten.

"Ik ben heel blij dat de omroepen en de directies nu achter de nieuwe code staan", zegt Smit. "Dan weten de journalisten van de NPO waar ze mee aan de slag kunnen. Maar dit soort herzieningen zou echt vaker moeten plaatsvinden. Het heeft nu vijf jaar geduurd, terwijl de journalistiek en de media zo snel veranderen."

Als voorbeeld noemt Smit het onderwerp AI (kunstmatige intelligentie), waarover op dit moment in de media flink wordt gedebatteerd. "In deze code staat geen enkele verwijzing naar dat onderwerp en de ethische gevolgen die het kan hebben", stelt de ombudsman. "We moeten de code bijhouden naar de geest van de tijd. Eens per jaar is misschien heel ambitieus, maar laten we vooral niet weer vijf jaar wachten."

Het document biedt het publiek een inkijkje in de werkwijze en normen van de diverse Hilversumse redacties. Het zijn ook de regels die de ombudsman gebruikt om klachten over programma's te toetsen. Een van de belangrijkste veranderingen is dat de code voortaan niet meer alleen geldt voor nieuws- en actualiteitenprogramma's, maar ook voor uitzendingen in de genres sport en educatie.