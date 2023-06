Journalisten van de BBC staken twee dagen lang: dit is er aan de hand

Journalisten van de BBC zijn sinds vanochtend 48 uur aan het staken. De Britse publieke omroep wil flinke bezuinigingen doorvoeren bij de plaatselijke radiostations van BBC Local Radio. En dat gaat banen kosten.

Medewerkers van de lokale radio, regionale tv en online diensten in het Verenigd Koninkrijk leggen daarom opnieuw het werk neer. In totaal gaat het om zo'n duizend medewerkers.

Lokale radio is volgens Siegert goedkoop om te maken. "Wij denken dat de BBC dit geschil daarom makkelijk kan oplossen." De BBC liet daarop weten in gesprek te blijven met de vakbond. Maar voorlopig zitten die onderhandelingen muurvast.

De journalisten zijn ontevreden over de afhandeling van verschillende recente schandalen, zoals met Gary Lineker. De voetbalpresentator van Match of the Day moest van de BBC tijdelijk een stap terugdoen, nadat hij op Twitter kritiek had geuit op het asielbeleid van de Britse regering. De omroep kwam daar snel van terug.