Realityserie De Roelvinkjes keert later dit jaar terug op televisie

De realityserie De Roelvinkjes krijgt een nieuw seizoen. Dat heeft Videoland dinsdag bevestigd in een video op sociale media. Zanger Dries Roelvink zei vorige week al tegen 100% NL dat hij "aan het praten" was over een nieuwe reeks.

"We mogen het eindelijk bekendmaken", zegt Donny, de jongste zoon van Dries. "De Roelvinkjes zijn weer terug", vult zijn broer Dave aan. "We gaan een paar heel mooie afleveringen maken voor jullie."

Wat we kunnen verwachten van het vervolg is nog niet bekend. Wel gaan de twee zoons "spectaculaire dingen" doen, laat Dries weten.

Het eerste seizoen van De Roelvinkjes was in 2015 te zien bij RTL 5. Daarna waren Dave en Donny samen te zien in losse reeksen op Videoland. In 2018 en 2019 maakte de familie voor SBS6 twee series: De Roelvinkjes: Effe Geen Cent te Makken en De Roelvinkjes passen op de winkel.