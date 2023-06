Nieuwe SBS-talkshow Marcel & Gijs trapt af met 611.000 kijkers

Delen via E-mail

De eerste aflevering van Marcel & Gijs op SBS6 heeft maandagavond 611.000 livekijkers getrokken. Daarmee staat de talkshow van Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman op de twaalfde plek op de lijst met de best bekeken programma's van maandag.

In de eerste aflevering van Marcel & Gijs was Jan Slagter te gast, met wie Van Roosmalen en Groenteman in het verleden weleens onenigheid hebben gehad.