Hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman verruilt NU.nl voor NOS Sport

Gert-Jaap Hoekman vertrekt na tien jaar bij NU.nl. De hoofdredacteur van de nieuwssite gaat per 1 september aan de slag als hoofdredacteur van NOS Sport. De vierkoppige hoofdredactie vertrok daar in maart na berichten over structureel grensoverschrijdend gedrag op de redactie.

"Er is de afgelopen maanden veel gezegd en geschreven. Ik heb vooral heel veel zin om met al mijn nieuwe collega's iets moois op te bouwen", laat Hoekman in een eerste reactie weten. "Het is een geweldige eer om leiding te mogen geven aan de grootste sportredactie van Nederland."

De huidige hoofdredacteur van NU.nl zal bij NOS Sport direct aan de slag gaan met het formeren van een nieuwe hoofdredactie. Momenteel is Jacqueline Smit nog hoofd Sport ad interim. Zij zal de komende tijd Hoekman bijstaan.

De hoofdredactie van NOS Sport onder leiding van Maarten Nooter stapte in maart per direct op toen de omvang van de misstanden op de redactievloer bekend werden. Honderden gevallen van onder andere discriminatie, (seksuele) intimidatie en pestgedrag vonden in een tijdsbestek van twintig jaar plaats.

Hoekman (42) begon in 2012 als adjunct-hoofdredacteur bij NU.nl en werd een jaar later hoofdredacteur. Onder zijn leiding groeide NU.nl uit van een redactie van enkele tientallen redacteuren tot een redactie van zo'n zeventig mensen in vaste dienst.

Erik van Gruijthuijsen, directeur publishing van NU.nl-eigenaar DPG Media: "NU.nl heeft veel te danken aan Gert-Jaap. Snel was NU.nl altijd al, maar onder Gert-Jaap kreeg NU steeds meer autoriteit door breder en dieper te gaan. De laatste jaren ging de redactie steeds meer eigen nieuws maken in plaats van het alleen maar door te geven. DPG Media gaat Gert-Jaap missen, maar we feliciteren hem van harte."

Egbers en Van Gelder werden genoemd als schuldigen

De Volkskrant tekende in maart persoonlijke verhalen van diverse NOS Sport-medewerkers op. Daaruit bleek dat onder anderen Tom Egbers en Jack van Gelder zich in meerdere gevallen schuldig zouden hebben gemaakt aan wangedrag. Egbers is sindsdien niet meer als presentator op televisie te zien, maar heeft wel zijn excuses aangeboden. Van Gelder heeft dat eerder al gedaan.

De NOS begon in december een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie. Dat deed de omroep na meldingen van meerdere medewerkers. Daarop kwamen bijna honderd klachten bij twee externe vertrouwenspersonen binnen. Eerder had de NOS naar aanleiding van ongewenst gedrag bij het programma De Wereld Draait Door medewerkers opgeroepen om misstanden te melden.