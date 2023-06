Henny Huisman keert (weer) terug naar zijn favoriete hobby: tv maken

Henny Huisman keert veertig jaar na zijn debuut opnieuw terug op televisie. Dit keer is hij te zien in het nieuwe seizoen van Beter Laat Dan Nooit . Het is niet de eerste keer dat de 71-jarige televisiemaker zijn carrière nieuw leven inblaast: hij probeerde het de afgelopen jaren al vaker.

Het is inmiddels veertig jaar geleden dat Huisman voor het eerst op televisie te zien was. Zijn debuut maakt hij met De KRO zomeravondshow. Later presenteert hij verschillende succesvolle programma's, waaronder de Soundmixshow, Mini-playbackshow en Surpriseshow.

Na het einde van De Soundmixshow in 2002 wordt het langzaam stiller rond de presentator. Hij blijft actief op televisie, maar het gigantische succes uit de jaren negentig wordt niet geëvenaard.

In 2016 vertelt Huisman in gesprek met De Telegraaf dat hij niet langer de drang heeft om per se op televisie te komen. "Ik zeg lang niet altijd ja. Ik wil bijvoorbeeld niet van een duikplank springen of door de modder kruipen."

'Het blijft oorverdovend stil'

Toch is de presentator verbaasd dat omroepen niet in de rij staan om met hem te werken. "Niet om mezelf op de borst te kloppen, maar ik bedacht de Mini Playbackshow en de Soundmixshow, en daar is nationaal en internationaal toch aardig mee gescoord", aldus de presentator een jaar later in een interview met Nieuwe Revu.

"Je zou als zender kunnen denken: laten we gewoon eens kijken wat die man heeft liggen. Wie weet zit er een juweeltje tussen. Maar het blijft oorverdovend stil."

Hij vindt het lastig om te bepalen wanneer het tijd is om te stoppen met werken. "Ik heb ook nooit gewerkt; ik heb altijd mijn hobby gedaan. En wanneer stop je nou met je hobby?"

In 2019 heeft Huisman zijn televisiedroom laten varen, vertelt hij aan Veronica Magazine. "Ik woon lekker tussen de boeren. Mijn ene buur heeft koeien, de andere teelt bloembollen. Dat houdt me nuchter. Ik vind het wel gezegend zo."

Henny Huisman in 2001 bij de Soundmixshow Foto: ANP

Critici hebben volgens Huisman zelf een verschrikkelijke baan

Nog geen week later blijkt dat Huisman het televisie maken toch nog niet achter zich kan laten en kondigt hij zijn nieuwe SBS6-programma Waar is dat feestje?! aan. Huisman bezoekt bijzondere feesten en partijen. Het programma trekt gemiddeld 420.000 kijkers per aflevering, waar de presentator niet ontevreden over is.

De televisiemaker geniet van zijn nieuwe rol en wijt de kritiek van mensen op hem en het programma aan hun "in veel gevallen verschrikkelijke baan". "Als je jarenlang regenjassen verkoopt op de markt, dan begrijp ik dat je zo denkt. Sta je in mijn schoenen, dan ga je het liefst zo lang mogelijk door."

Later dat jaar is hij te zien in Een programma over de jaren negentig. Met dit VPRO-programma keert hij terug bij de omroep waar hij in 1975 zijn televisiedebuut maakte met zijn band Lucifer. Zijn rol in het programma is beperkt. Hij wordt aan het begin van elke aflevering letterlijk uit de ijskast gehaald om te vertellen over de jaren negentig, terwijl presentatrice Marijn Frank gasten interviewt.

Huisman in Een programma over de jaren negentig Foto: Vpro

'Ambitieus vindt men in Nederland een raar woord'

In 2021 vertelt Huisman in gesprek met NU.nl hij wel een vervolg wil maken van Waar is dat feestje?! De presentator denkt dat er met de versoepeling van de coronamaatregelen ruimte is voor een nieuw seizoen.

Er wordt soms grappend gereageerd wanneer Huisman zich laat ontvallen nog steeds televisie te willen maken. "Ambitieus vindt men in Nederland een raar woord, je mag niet zeggen dat je iets hartstikke leuk vindt", zegt hij daarover. "Als je zegt: ik wil niet meer, dan vragen ze je pas, lijkt het wel. Er hangt soms een verkeerd imago aan me. Mensen denken dat ik thuis zuur op de bank zit. Dat is absoluut niet zo."

Vanaf dit najaar reist Huisman in het nieuwe seizoen van Beter Laat Dan Nooit met drie vrienden de wereld over. Hij volgt daarmee Barrie Stevens, Gerard Cox, Peter Faber en - de vorig jaar overleden - Willibrord Frequin op, die eerder in hetzelfde programma te zien waren.