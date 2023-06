Henny Huisman keert terug op tv met programma Beter Laat Dan Nooit

Henny Huisman maakt met het programma Beter Laat Dan Nooit een comeback op televisie, meldt De Telegraaf . Het nieuwe seizoen van de realityserie is vanaf het najaar te zien.

Veertig jaar na zijn debuut keert Huisman terug op de Nederlandse televisie. In het nieuwe seizoen van het programma Beter Laat Dan Nooit reist hij met drie vrienden de wereld over. Hij volgt daarmee Barrie Stevens, Gerard Cox, Peter Faber en - de vorig jaar overleden - Willibrord Frequin op, die eerder in hetzelfde programma te zien waren.

De 71-jarige presentator is blij met het nieuwe avontuur. "Driemaal is scheepsrecht, want ze hadden me al eerder gevraagd. Ze hebben gewoon net zolang gewacht tot ik oud genoeg was, want vijf jaar geleden vond ik mezelf nog veel te jong, haha. Ik kijk ernaar uit om op reis te gaan in een programma dat zo goed werkt vanwege het ongemak."

Volgens Huisman zullen hij en zijn vrienden "zoveel mogelijk" zichzelf blijven, terwijl zij zich "onderdompelen in andere culturen". Wie de andere deelnemers zijn en wie de presentatie van Katja Schuurman overneemt, is nog niet duidelijk. Ook de reisbestemmingen zijn nog niet bekendgemaakt. De opnamen beginnen over enkele weken. Het resultaat is dit najaar te zien.