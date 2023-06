Omroep MAX vertoont docu over cancelcultuur die voor BNNVARA was bedoeld

Omroep MAX zendt binnenkort een documentaireserie over cancelcultuur uit. De reeks is gemaakt door BNNVARA, maar die heeft zich inmiddels teruggetrokken. De omroep bleek namelijk zelf ook onderwerp van de serie te zijn.

De presentatoren gaan in op de vraag waarom mensen met afwijkende meningen en afwijkend gedrag publiekelijk worden veroordeeld en uitgesloten. In de eerste aflevering komt onder anderen voormalig PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk aan het woord.

De ontvanger vond het een onsmakelijke grap en heeft dat de regisseur in een gesprek laten weten. De maker heeft de grap en zijn interpretatie van de reactie vervolgens in de serie verwerkt. "De wijze waarop hij dit in de serie had verwerkt was echter eenzijdig en wij vonden het niet juist om dit gesprek onder cancelling te scharen. We wilden het op deze manier daarom niet onder onze eigen vlag uitzenden."