Nieuwe journalistieke code NPO moet zorgen voor meer transparantie

De NPO krijgt per 1 juli een nieuwe journalistieke code. De code bestaat uit een verzameling afspraken over journalistieke integriteit waar alle medewerkers en redacties van de publieke omroep zich aan moeten houden.

De omroepen, hoofdredacteuren en NPO-bazen overlegden een jaar lang over de nieuwe code. Een van de belangrijkste veranderingen is dat de code voortaan niet meer alleen geldt voor nieuws- en actualiteitenprogramma's, maar ook voor uitzendingen in de genres sport en educatie.

"Bepaalde definities zijn nu beter verwoord", legt mediadirecteur Willemijn Francissen van de NTR uit. "Het gaat bijvoorbeeld om hoe een bron wordt gedefinieerd, of wat we onder privacy verstaan. We hopen nu dat het publiek beter snapt wat onze werkwijze en richtlijnen zijn."

In de nieuwe journalistieke code is geen tekst opgenomen over racisme en discriminatie. "We hebben er wel over gesproken. Maar de definitie of iets racistisch is, gaat niet over journalistiek handelen", licht Francissen toe.

De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme had aangedrongen op zo'n tekst naar aanleiding van een rapport over Ongehoord Nederland (ON!). De ombudsman van de NPO concludeerde dat op basis van de huidige code niet getoetst kan worden of een programmaonderdeel racistisch is of niet.

Wel staat in de code dat het vermelden van zaken als etnische afkomst, geaardheid of religie alleen gepast is wanneer dit relevant is voor een onderwerp of item.