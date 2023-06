Belgische YouTuber Acid maakt namen van Sanda Dia's ontgroeners bekend

De Belgische YouTuber Acid heeft de namen van vier studenten die Sanda Dia zouden hebben ontgroend woensdag bekendgemaakt. Dia overleed aan de mishandelingen. Acid vindt de boete en de werkstraf die de rechter ze oplegde te laag en exposede daarom de studenten.

"400 euro en driehonderd uur werkstraf is niet genoeg. Dus we gaan ze cancelen", zei Acid tegen zijn half miljoen abonnees.

YouTube verwijderde het filmpje na een paar uur. Nathan Vandergunst, zoals Acid eigenlijk heet, kreeg een publicatieverbod van een week. De video was toen al wel tienduizenden keren bekeken en gedeeld op sociale media. Vandergunst vindt dat Belgen "het recht hebben te weten wie hun toekomstige politici, rechters of tandartsen zullen zijn".

Een gebouw in Gent is beklad met de door Acid gelekte namen en het woord 'moordenaars'. Naar aanleiding van de video is ook het restaurant van de ouders van een van de betrokkenen bestookt met spookreserveringen en slechte recensies. Zij overwegen juridische stappen te ondernemen tegen de YouTuber, die in Nederland bekend is door zijn video's met vlogger Enzo Knol.