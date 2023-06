Wietze en Klaas bedanken luisteraars in laatste 538-show: 'Gelachen en gehuild'

Wietze de Jager en Klaas van der Eerden hebben vrijdagochtend hun laatste ochtendshow op Radio 538 "met een positief gevoel" afgesloten. Dat zei De Jager in de laatste minuten van het programma.

"Ik wil jou aan de andere kant van de radio bedanken voor het afgelopen anderhalf jaar", zei De Jager. "We hebben samen gelachen, samen gehuild. Het was een mooie vriendschap en one hell of a ride. Ik ben heel blij dat we het op deze manier met een positief gevoel hebben kunnen afronden."