782.000 mensen zien cliffhanger 33e seizoen Goede Tijden, Slechte Tijden

De laatste aflevering van het 33e seizoen van RTL 4-soap Goede Tijden, Slechte Tijden heeft donderdagavond 782.000 kijkers getrokken. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO).

De cijfers zijn in lijn met de cliffhangers van de afgelopen jaren. In 2022 was er een uitschieter, met 912.000 kijkers. Verder trok het seizoenseinde de afgelopen jaren altijd rond de 700.000 kijkers. In de aflevering van donderdagavond is te zien dat een groot aantal auto's bij een kettingbotsing in de mist betrokken raakt. Van veel hoofdpersonages is niet duidelijk of zij het ongeluk hebben overleefd.