Nieuwe hoofdredactie Telegraaf begint na kritiek: 'Werken aan herstel vertrouwen'

Ondanks stevig verzet van de redactie is de nieuwe hoofdredactie van De Telegraaf, gevormd voor Kamran Ullah en Esther Wemmers, donderdag officieel begonnen. Ullah zegt tegen NU.nl dat er inmiddels "veel positieve gesprekken met collega's zijn gevoerd". Begin mei zegde een meerderheid van de redactie het vertrouwen in de directie van eigenaar Mediahuis op vanwege de procedure rond de aanstelling.

"We hebben de afgelopen weken met veel positieve energie collega's op de redactie gesproken. Dat blijven we de komende tijd doen. Er staan gesprekken met de deelredacties gepland. Esther en ik hebben die gesprekken als prettig ervaren. Dat geeft vertrouwen in de toekomst", laat Ullah weten.

De redactie van De Telegraaf was het niet eens met benoemingen van Ullah en Wemmers, die Paul Jansen opvolgen. Met name de benoeming van Wemmers zou omstreden zijn. Ze zou volgens vaksite Villamedia "te veel onderdeel zijn van de manier van werken van de niet overal geliefde hoofdredacteur Paul Jansen".

De gesprekken die het tweetal nu voert, moeten de kou uit de lucht nemen. "De redactie heeft een duidelijk statement afgegeven. Daar wordt nu gehoor aan gegeven. Zo hebben directie, hoofdredactie en redactieraad een werkgroep geformeerd om het redactiestatuut en daarmee het proces voor toekomstige benoemingen te vernieuwen. We zien dit als een eerste stap in het herstel van vertrouwen tussen de redactie en de directie."

Kritische brief over benoeming van nieuwe hoofdredactie

En dat is hard nodig: de redactie stuurde een kritische brief na de benoeming van Wemmers en Ullah. De directie van Telegraaf-uitgever Mediahuis heeft zich bij de benoeming van Ullah en Wemmers volgens de redactie "niets aangetrokken van een negatief advies van de redactieraad". "In het benoemingsproces heeft de directie op amateuristische en schadelijke wijze gehandeld", staat onder meer in de brief waarin de redactie het vertrouwen in de directie opzegde.

Ullah zegt dat, naast de gesprekken, er meer wijzigingen worden doorgevoerd. Zo krijgen chefs van de deelredacties meer verantwoordelijkheid.

Ook Wemmers laat donderdag weten in een bericht op LinkedIn "vol vertrouwen" te zijn. "Er is over onze benoeming veel gezegd en geschreven. En dat mag. Op de redactie zijn we gelukkig al enkele weken met veel positieve energie en de blik gericht op de toekomst aan de slag met nieuwe plannen."

Over welke koers de nieuwe hoofdredactie met De Telegraaf wil gaan varen, kan Ullah nog niets zeggen. "In de loop van de zomer zullen we daarmee naar buiten komen."