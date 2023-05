Ongehoord Nederland krijgt geen gelijk van rechter, omroep tekent derde bezwaar aan

De rechter gaat voorlopig niet mee in het bezwaar van omroep Ongehoord Nederland tegen de brief van de NPO aan staatssecretaris Gunay Uslu (Media). In de brief van de NPO wordt gevraagd om het intrekken van de erkenning van ON!.

ON! had bezwaar gemaakt op basis van de Algemene wet bestuursrecht. Volgens de omroep was de brief een "schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan". De rechtbank gaat daar niet in mee: de brief is slechts een verzoek en geen besluit.

De NPO deed het verzoek aan de staatssecretaris eind april omdat ON! ondanks drie opgelegde sancties nog steeds onvoldoende uitvoering geeft "aan de bereidheid tot samenwerking binnen het publieke omroepbestel". De omroep kreeg in 2021 van toenmalig mediaminister Arie Slob een aspirant-status op voorwaarde dat ON! "dezelfde ideeën over journalistiek" zou delen als andere omroepen binnen het bestel.

Uslu verwacht voor de zomer een besluit te nemen over het verzoek van de NPO. De bewindsvrouw heeft al gezegd het besluit "ongemakkelijk" te vinden. Ze wint daarom advies in bij de landsadvocaat.

Bezwaar tegen derde sanctie wordt ook ingediend

Ongehoord Nederland heeft woensdag ook bekendgemaakt bezwaar aan te tekenen tegen de derde sanctie die de NPO heeft opgelegd. Dat heeft advocaat Hakan Külcü namens de aspirant-omroep laten weten.