Ongehoord Nederland afwezig bij zitting over NPO-sanctie

Omroep Ongehoord Nederland (ON!) was woensdagochtend niet aanwezig bij de hoorzitting in Hilversum over de tweede sanctie van 56.000 euro die de NPO de omroep heeft opgelegd. Het is niet bekend waarom ON! niet aanwezig was.

Teun de Vries, voorzitter van de Adviescommissie bezwaarschriften bij de NPO, liet dat bij aanvang van de zitting weten. De hoorzitting werd gehouden omdat de omroep van Karskens protest had aangetekend tegen de voorgenomen sanctie van 56.000 euro. ON! zou volgens de NPO niet voldoende bereid zijn om samen te werken binnen het omroepbestel.

Tijdens de hoorzitting stelde Paul Doop van de raad van bestuur van de NPO dat ON! het afgelopen jaar nauwelijks zijn best deed om goed samen te werken of aan verbetering te werken.

"Het was een patroon dat ON! de rand opzocht, en als anderen daarop reageerden, werd gezegd: die anderen willen niet met ons samenwerken", legde Doop uit aan de adviescommissie die zich buigt over de sanctie.

"We bleven oproepen tot een opstelling die zou kunnen leiden tot het gezamenlijk vervullen van onze NPO-opdracht. En dat betekent dus: niet alleen maar de polarisatie en de confrontatie aangaan", aldus Doop.

Niet eerder kreeg een omroep drie sancties opgelegd door NPO

Eerder legde de NPO al een eerste sanctie op van 84.000 euroomdat ON! in zijn programma's aantoonbaar onjuiste informatie had verspreid.

De NPO maakte eind april bekend een derde sanctie op te willen leggen van 132.000 euro, omdat ON! volgens de NPO onjuiste informatie in haar programma's blijft verspreiden. De omroep zou daarmee de journalistieke code schenden.

Het is nog nooit eerder gebeurd dat een omroep drie sancties opgelegd heeft gekregen door de NPO. De omroep van Karskens liet eerder weten "uit naam van de vrijheid van meningsuiting tot bij de hoogste rechterlijke instanties" de sancties aan te blijven vechten.