Rick van Velthuysen keert terug op Radio Veronica voor ochtendshow

Rick van Velthuysen is teruggekeerd naar Radio Veronica. De dj zal de ochtendshow weer voor zijn rekening nemen. Zijn eerste uitzending is aankomende maandag te horen.

Van Velthuysen is vanaf maandag elke werkdag weer te horen in Rick in de Morgen, dat van 6.00 tot 9.00 uur wordt uitgezonden.