Jeugdprogramma Taarten van Abel krijgt vervolg met nieuwe presentator

Taarten van Abel krijgt definitief een vervolg. In april stopte Siemon de Jong na twintig jaar met de presentatie van het jeugdprogramma. De VPRO is nu op zoek naar een nieuwe presentator.

De voorlopige titel van het programma is Taarten van Babel. De naam is gebaseerd op het beroemde schilderij De Toren van Babel, dat in de vorm van een taart wordt afgebeeld in de leader van het programma. Het nieuwe seizoen zal in 2024 van start gaan.