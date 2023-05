VPRO-serie over queer jongeren 300.000 keer bekeken op TikTok

De afleveringen van de documentaireserie Geen hokje voor ons zijn de afgelopen weken bijna 300.000 keer bekeken op TikTok.

In de vijfdelige VPRO-serie van producent Jesse Bleekemolen vertellen vijf jongeren over hun genderidentiteit. Ze leggen uit wie ze zijn en hoe ze door het leven willen gaan. De afleveringen zijn op TikTok verschenen om de doelgroep te bereiken, maar de serie is ook terug te kijken via NPO Start.

De aflevering over de veertienjarige Lucas, die naar een sportschool gaat waar niet in genderhokjes wordt gedacht, is met ruim 161.000 hits het best bekeken. Daarna volgt de video over de zestienjarige Pip, die meeloopt in de Women's March in Amsterdam. Op de derde plek staat de aflevering met Charlie, die op school een spreekbeurt geeft over non-binair zijn.