721.000 mensen kijken live naar aftrap College Tour-seizoen met Sigrid Kaag

De College Tour-aflevering met minister en D66-leider Sigrid Kaag heeft zondagavond 721.000 livekijkers getrokken. Hiermee trok de aftrap van het nieuwe seizoen meer kijkers dan gemiddeld de afgelopen jaren.

In de uitzending vertelde Kaag over onder meer de dreigementen die zij al langere tijd ontvangt. Kaags dochters vrezen voor haar leven en hopen dat hun moeder een andere baan wil overwegen. Veel collega-politici reageerden geschokt op het fragment, dat een paar dagen eerder was gepubliceerd.

Twan Huys presenteerde het programma elf jaar lang voor de NTR, maar stapte in 2018 over naar RTL. Matthijs van Nieuwkerk presenteerde in 2019 een reeks College Tour voor BNNVARA. Huys keerde in 2021 terug naar de publieke omroep en nam de presentatie weer over. Het programma wordt nu uitgezonden door KRO-NCRV.

Sinds de terugkeer in 2021 haalt het programma zelden hoge kijkcijfers. De best bekeken aflevering was het gesprek met Willem Holleeder in oktober 2012. Hier keken meer dan 1,4 miljoen mensen naar. Huys gaf eerder deze week in een interview met AD toe dat hij het gesprek met de crimineel "met de kennis van nu" niet had uitgezonden.

Andere goed bekeken afleveringen waren die met Herman Finkers (2015, ruim 1,1 miljoen kijkers) en André van Duin (2017, bijna 1 miljoen kijkers).