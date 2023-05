Duncan Laurence doet mee aan Beste Zangers na uitstel albumrelease

Duncan Laurence doet in het komende seizoen mee aan het NPO1-programma Beste Zangers. De opnames in Sevilla beginnen komende week al. Het nieuws komt een dag nadat de zanger bekendmaakte de release van zijn nieuwe album uit te stellen omdat hij mentaal uitgeput is.

De Eurovisie Songfestival-winnaar van 2019 gaat met Nick Schilder, Marco Bakker en Numidia naar Sevilla. Zij zijn ook door de AVROTROS geselecteerd als deelnemers van het programma dat begint aan de zestiende reeks.

Vrijdag werd al duidelijk dat Douwe Bob, MEAU en Mell ook meedoen. Net als in voorgaande reeksen vertolken de artiesten elkaar nummers onder begeleiding van de Marcel Fisser Band. Jan Smit presenteert het programma weer. Het nieuwe seizoen van Beste Zangers is in het najaar op televisie te zien.

Voor Schilder is het programma al bekend. Hij deed samen met Simon Keizer mee aan het eerste seizoen in 2009. De twee presenteerden bovendien het programma eenmalig in 2020 toen Smit kampte met een burn-out.

Laurence niet sterk genoeg voor promotiewerk na albumrelease

Laurence meldde vrijdag dat hij mentaal uitgeput en verdrietig is. De 29-jarige zanger begeleidde de afgelopen maanden Mia en Dion voor het Eurovisie Songfestival. Zelf stond hij in de finale op het podium tijdens een speciale medley.