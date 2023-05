Rico Verhoeven en Badr Hari treffen elkaar als coach in Videoland-programma

Rivalen Rico Verhoeven en Badr Hari zijn de gezichten van een nieuw programma op Videoland. De topkickboksers staan in House of GLORY als coach tegenover elkaar in de zoektocht naar nieuw kickbokstalent.

Zowel Verhoeven als Hari neemt een team onder zijn hoede in het weltergewicht, de gewichtsklasse waarin vechters 77 kilo moeten zijn. Talenten kunnen zich de komende tijd aanmelden. Het is nog niet bekend wanneer het programma start.

Verhoeven is al jaren wereldkampioen in het zwaargewicht bij kickboksbond GLORY. De 34-jarige Nederlander kwam in oktober 2021 voor het laatst in actie. Momenteel herstelt hij van een zware knieblessure.

Door die blessure ging een titelgevecht met zijn Kroatische uitdager Antonio Plazibat dit voorjaar niet door. Vermoedelijk stapt Verhoeven ergens eind dit jaar weer de ring in.

De 38-jarige Hari vocht ruim een half jaar geleden voor het laatst. De Nederlandse Marokkaan zei daarna dat hij er serieus over nadacht om te stoppen met kickboksen. Sindsdien is zijn toekomst onduidelijk.

Verhoeven en Hari vochten in december 2016 tegen elkaar en deden dat drie jaar later nog eens. Beide keren moest Hari opgeven met een blessure.