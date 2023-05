Douwe Bob en MEAU doen mee aan nieuw seizoen Beste Zangers

Douwe Bob, MEAU en Mell maken hun opwachting in het nieuwe seizoen van Beste Zangers. De eerste deelnemers van het zestiende seizoen van het programma werden vrijdag door Jan Smit onthuld in het radioprogramma van Bart Arens op NPO Radio 2.

Wanneer de nieuwe reeks van het tv-programma te zien is, wordt later bekendgemaakt, net als de andere artiesten die meedoen.

Douwe Bob won in 2012 de eerste editie van De Beste Singer-Songwriter en heeft zich sinds die tijd als artiest gevestigd in de Nederlandse muziekindustrie. MEAU bracht in 2020 voor het eerst muziek uit en scoorde een hit met Dat heb jij gedaan.

Mell is de onbekendste van de nu aangekondigde namen. De zangeres maakt deel uit van de band Mell & Vintage Future en deed in 2014 mee aan The voice of Holland. Mell & Vintage Future was in 2020 de huisband van het interviewprogramma Linda's Wintermaand.