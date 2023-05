Marc van der Linden stopt na zestien jaar bij tijdschrift Royalty

Marc van der Linden stopt na zestien jaar bij Royalty, het tijdschrift waarvan hij sinds de oprichting in 2007 hoofdredacteur was. Dat meldt persbureau ANP op basis van een interne brief van uitgever Audax.

In de brief van 24 mei staat dat Van der Linden en Audax Publishing "afscheid van elkaar hebben genomen". De productie van het maandblad wordt met het huidige redactieteam voortgezet. Van der Linden en de uitgever willen niet op vragen ingaan.

In december, een maand nadat de 53-jarige koningshuisverslaggever door een herseninfarct was getroffen, maakte hij bekend na vijfhonderd edities te stoppen met zijn column in MAX Magazine.