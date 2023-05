Suse van Kleef en Jeroen Latijnhouwers tijdelijke presentatoren NOS Sport

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Suse van Kleef en Jeroen Latijnhouwers gaan de komende maanden aan de slag als presentatoren bij NOS Sport.

Van Kleef gaat het programma rond het WK voetbal voor vrouwen presenteren. Dat toernooi vindt van 20 juli tot en met 20 augustus plaats in Australië en Nieuw-Zeeland. De NOS zendt iedere dag een wedstrijd uit. De presentatie rondom de wedstrijden is afwisselend in handen van Van Kleef en Gert van 't Hof.