Sigrid Kaag trapt af: deze gasten ontvangt College Tour ook nog dit seizoen

Bekende Nederlanders, politici en wetenschappers laten zich in College Tour interviewen door Twan Huys en een hele groep studenten. Vanavond begint het negende seizoen op NPO2, met Sigrid Kaag als eerste gast.

Sigrid Kaag - 28 mei

Vicepremier en minister van Financiën Sigrid Kaag is de eerste gast dit seizoen. Pas in 2017 maakte ze de overstap naar politiek. Toen werd ze minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Rutte III en later ook minister van Buitenlandse Zaken.

In een voorproefje van de uitzending was te zien dat de politica wordt gevraagd naar de vele dreigementen aan haar adres en dat haar dochters vertellen over hun zorgen. "Het hoeft maar één keer mis te gaan. Ik wil eigenlijk dat ze een andere baan vindt", zei één van de dochters van de 61-jarige Kaag.

Foto: ANP

Jutta Leerdam - 4 juni

Schaatsster Jutta Leerdam heeft wereldtitels en Olympische medailles op haar naam staan. En ze heeft een gigantisch bereik op social media: inmiddels heeft ze meer dan vier miljoen volgers op Instagram. Ongetwijfeld zullen de studenten niet alleen vragen hebben over haar succesvolle carrière, maar ook benieuwd zijn naar het liefdesleven van Leerdam. Sinds kort heeft ze namelijk een relatie met de Amerikaanse influencer Jake Paul.

Foto: ANP

Ola Källenius - 11 juni

De Zweedse CEO van Mercedes-Benz is dit jaar de buitenlandse gast van het televisieprogramma. Op de website van College Tour staat dat het gesprek met Källenius gaat over het verduurzamen van de auto-industrie en de slag om elektrische auto's met bijvoorbeeld China.

Foto: ANP

Caroline van der Plas - 18 juni

BBB-medeoprichter Caroline van der Plas is de laatste gast van dit seizoen College Tour. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen won haar partij fors in het hele land en dus is Van der Plas een belangrijke spil geworden in de klimaatdiscussie. De politica zal daar vragen over gaan beantwoorden.