Geen tranen maar wel confetti bij allerlaatste aflevering Koffietijd

Koffietijd eindigde vrijdagochtend niet in tranen, maar juist feestelijk. Terwijl Ga je met me mee van Gerard Joling door de speakers klonk, bedankte Quinty Trustfull alle kijkers. Het ochtendprogramma was vrijdag voor de laatste keer te zien wegens tegenvallende kijkcijfers.

"De allerlaatste minuut van Koffietijd is aangebroken", zei Trustfull terwijl er confetti uit de lucht viel. "Lieve kijkers, voor jullie hebben we het al die jaren gedaan. Met veel liefde, kracht en dankzij iedereen achter de schermen. Dank jullie wel!"

Trustfull presenteerde het programma samen met Loretta Schrijver, Pernille La Lau, Patrick Martens en Vivian Slingerland. Koffietijd was in 1994 voor het eerst op televisie, maar verdween toen ook al eens vanwege tegenvallende kijkcijfers.

In 2010 mochten Trustfull en Schrijver opnieuw met het programma beginnen. Aan het begin van de Koffietijd-aflevering van vrijdag werd teruggeblikt op die eerste uitzending. "Koffietijd is dertien jaar en twee maanden op de buis", vertelde Schrijver. "Het avontuur begon voor ons op 5 april 2010."

"Wij werden aan elkaar gekoppeld", zei Trustfull daarover. "Wij kenden elkaar niet." Ook Schrijver herinnerde zich hun eerste ontmoeting tijdens een vergadering. Het klikte meteen, vertelde ze.

La Lau vond het mooi dat zij en de andere Koffietijd-presentatoren veel verhalen mochten vertellen. "We hebben gesproken over mantelzorg, medische ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, sisterhood, meisjes die niet de straat op durven. Dat vind ik toch wel hele mooie geweldige dingen."

Dankwoord van premier Rutte

De presentatoren werden vrijdag verrast door een videoboodschap Mark Rutte. "Het is niet gelukt", sprak de premier. "Ik was bij jullie in het programma op de dag van de laatste verkiezingen in maart. Ik heb actiegevoerd in het hele pand om ervoor te zorgen dat het programma zou blijven."

De presentatoren zijn "kanjers", vervolgde Rutte. "Jullie zijn professionals, en altijd kwaliteit. Heel veel dank voor al die jaren en ik hoop jullie op allerlei plekken weer terug te zien."

Karin Bloemen en Kaj van der Voort zongen liedjes over Koffietijd

Karin Bloemen zong in de afsluitaflevering een lied over het ochtendprogramma. "En wij als artiesten waren dankbaar en blij, want je mocht er gewoon altijd bij, bij Koffietijd", luidde de tekst van het lied van de 62-jarige zangeres. "Dus dankjewel, Koffietijd, dank voor al de mooie fijne jaren. Voor al die tips, al die nieuwigheidjes, overal vandaan. Jullie zijn er elke dag weer helemaal voor gegaan."

Ook Kaj van der Voort zong een speciaal Koffietijd-lied. "Dat uurtje van 10.00 tot 11.00 uur zal na vandaag volledig anders zijn. Maar ach, wat hebben we genoten en wat was het altijd fijn. Zelfs voor een avondmens als ik, wordt dit een groot gemis", zong Van der Voort, die een relatie heeft met Moïse, de dochter van Trustfull. Daarnaast droegen onder andere Wolter Kroes, Edsilia Rombley, Gerard Joling en de 3J's een nummer op aan het programma.

Schrijver Kluun bracht vrijdagochtend ook een ode aan het programma. "Koffietijd, we gaan jullie missen. Niet alleen jullie mutserige gezelligheid, maar ook de ondergewaardeerde journalistieke kunde van het programma. Dankjewel voor al die mooie jaren."

Stoppen vanwege lage kijkcijfers

RTL maakte in november bekend dat het tv-programma ging stoppen omdat het te weinig kijkers trok. Vooralsnog is er geen nieuwe show voor het tijdslot aangekondigd, maar RTL liet eerder weten naar de "mogelijkheden" te kijken voor een eventuele vervanging.