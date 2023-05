Kamp Van Koningsbrugge begint nieuw seizoen met minder kijkers dan eerder

Het derde seizoen van Kamp Van Koningsbrugge is donderdagavond van start gegaan met 865.000 live kijkers. Het programma op NPO1 staat daarmee in de top 5 van best bekeken programma's van de dag, maar scoort wel minder goed dan bij de start van eerdere seizoenen.

De programmering rondom de dood van zangeres Tina Turner trok zo'n 600.000 kijkers. Zo trok de documentaire Tina uit 2021 232.000 kijkers naar NPO3. Op Net5 was de documentaire Tina Turner: Simply the Best te zien. Daar keken 219.000 mensen naar. De speelfilm What's Love Got to Do with It uit 1993 trok 152.000 kijkers naar RTL 8.