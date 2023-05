Oud-deelnemers B&B Vol liefde keren terug in speciale aflevering

Art Rooijakkers gaat een speciale aflevering van B&B Vol liefde presenteren. In aanloop naar het derde seizoen blikt hij terug met verschillende oud-deelnemers. De B&B: Hoe is het nu met? verschijnt op 7 juli, meldt RTL donderdag.

Rooijakkers keert in het derde seizoen niet terug als presentator, maar is voor deze losse aflevering wel van de partij. Onbekend is nog welke deelnemers er precies geïnterviewd worden. Het gaat in ieder geval om kandidaten uit het eerste en tweede seizoen.