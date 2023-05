Viaplay komt met documentaire over Frank Masmeijer

Delen via E-mail

Regisseur Roy Dames, onder meer bekend door de documentaire Foute vrienden, maakt een portret over Frank Masmeijer. De film heet Gratie: Het ware verhaal en is vanaf 17 juni te zien op Viaplay. Dat maakt de streamingdienst donderdag bekend tijdens het Festival van Cannes.

Masmeijer werd in 2014 gearresteerd op verdenking van drugshandel. Dames belicht het leven van de oud-presentator en de mensen om hem heen. Hij probeert de vraag te beantwoorden waar het mis is gegaan met de showmaster en hoe hij in de criminaliteit belandde.