Uitzendingen Opsporing Verzocht tijdelijk korter wegens zomerstop NPO

De afleveringen van Opsporing Verzocht zijn vanwege een zomerstop bij NPO momenteel minder lang. Zo was dinsdag een kortere uitzending op een ander tijdstip dan gewoonlijk te zien.

Omroep AVROTROS hoorde vorig jaar dat NPO opnieuw een maandenlange stop in de zomerperiode had gepland. "Omdat continuïteit en een groot bereik uiterst belangrijk zijn voor de effectiviteit van Opsporing Verzocht, hebben wij aan NPO gevraagd of we in deze maanden toch extra aanwezig mogen zijn op tv", zegt een AVROTROS-woordvoerder tegen persbureau ANP. "Daar zijn de zes kortere afleveringen die vanaf deze week te zien zijn het resultaat van."