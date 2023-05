Awards voor Aziatisch-Nederlanders: 'We zijn meer dan de grappige clichés'

Nederland telt ruim 1,2 miljoen inwoners van Aziatische afkomst. Toch zien we in de Nederlandse samenleving weinig Aziatische-Nederlanders terug, terwijl er veel talent rondloopt. Vandaag worden de eerste Pan Asian Awards uitgereikt in Amsterdam, om al dat talent in de spotlights te zetten.

De Pan Asian Awards worden georganiseerd door Pan Asian Collective (PAC), een organisatie die in 2019 is opgericht door de in Deventer geboren Hui-Hui Pan. "PAC is opgericht omdat we de verhalen uit de Aziatische gemeenschap in Nederland misten in de media en cultuursector. Terwijl daar sterk behoefte aan is", zegt Pan, die haar roots heeft in China. "Daarom maken wij ons eigen verhalen in de vorm van campagnes, teksten, programma's en exposities."

"We hebben in Nederland ruim 1,2 miljoen Aziatische-Nederlands en zij zijn ook onderdeel van Nederland. Toch voelt dat voor hen niet altijd zo, omdat zij zichzelf nauwelijks terugzien", zegt Pan. "De reden dat wij de Pan Asian Awards organiseren, is om een aantal rolmodellen de erkenning te geven die ze verdienen."

Een van de genomineerden is Mao Lin Liao. Met zijn bedrijf REBLIKA levert hij wereldwijd avatars en "digitale mensen" aan bedrijven in de mode, film en technologie. Hij creëerde bijvoorbeeld het virtuele meisje Sweetie voor Terre des Hommes, dat gebruikt werd om een groot online pedofielennetwerk op te rollen.

Een andere genomineerde is actrice, presentatrice en documentairemaakster Roosmarijn Wind. Zij speelde onder andere in Flikken Rotterdam, SpangaS en Tatta's. Vorig jaar maakte zij de documentaire Hanky Panky Goodbye om anti-Aziatisch racisme bespreekbaar te maken.

De negen genomineerden die kans maken op een prijs tijdens de Pan Asian Awards. Foto: Pan Asian Collective

'De Aziaat als hofnar, het mag, maar laat óók het normale beeld zien'

"Er zijn vele Nederlanders met Aziatische roots die bijdragen aan de wetenschap, kunst, muziek, literatuur en techniek. Maar als ik aan Nederlanders vraag of ze één bekende Aziatische-Nederlander kunnen noemen, dan kunnen ze dat meestal niet", zegt Pan.

"De enige die de mensen kennen is Meneer Cheung, die lange tijd te zien is geweest in het programma Ik Hou van Holland. Maar hij moet een soort hofnar voorstellen. Dat is niet representatief voor de gemiddelde Aziaat in Nederland", aldus de PAC-oprichter.

"Ik heb niks tegen een stereotype of een sketch. Maar als dat alles is wat we zien op tv en in films, dan herkennen we het verschil niet tussen iets dat grappig moet zijn en het normale. We missen het normale beeld en dat heeft invloed op hoe er naar Aziaten in Nederland gekeken wordt. Waarom worden wij bijvoorbeeld niet uitgenodigd om onze kennis en verhalen te delen aan de talkshowtafels op televisie?"

'We moeten onze successen vaker vieren'

"We krijgen geen ruimte, maar we némen die ook niet. We zouden veel vaker onze meningen moeten uiten en onze successen moeten vieren", geeft Pan toe. "Je ziet dat de jongere generatie al veel mondiger is dan de oudere generaties. En dat is goed, maar ook jammer. Want het zijn juist die eerdere generaties die trots mogen zijn op wat ze hebben bereikt in Nederland."

Maar ze ziet wel wat ontwikkelingen. "Zo was de theatervoorstelling De Bananengeneratie de eerste waarin verhalen uit de Chinese gemeenschap werden gedeeld. Ik heb drie dagen lang gehuild, omdat die verhalen zo dichtbij kwamen voor mij."