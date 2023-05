Amerikaanse journalist blijft drie maanden langer vastzitten in Rusland

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Een rechtbank in Moskou heeft bepaald dat de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich drie maanden langer in voorarrest moet blijven. Onderzoekers van de Russische inlichtingendienst FSB hadden daarom gevraagd, meldt het Russische persbureau RIA Novosti.

Rusland arresteerde de 32-jarige journalist van The Wall Street Journal op 29 maart op verdenking van spionage. Gershkovich en zijn werkgever ontkennen die beschuldiging, maar volgens het Kremlin is de Amerikaan op heterdaad betrapt. Tot dusver heeft Rusland daar geen bewijs voor geleverd.

Eerder werd bekend dat Gershkovich tot 29 mei in voorarrest zou zitten. De FSB, de opvolger van de inlichtingendienst KGB, vroeg om een verlenging van die periode. De Amerikaan blijft nu tot zeker 30 augustus in voorarrest.

Gershkovich, wiens ouders de Sovjet-Unie voor de Verenigde Staten verlieten, schrijft al ruim vijf jaar over Rusland. Hij werkte aan een artikel over de houding van de Russische bevolking tegenover de rekrutering van de Wagner Group. Dat huurlingenleger vecht in Oekraïne aan Russische zijde.