Wegens misbruik veroordeelde presentator Rolf Harris (93) overleden

De Australische oud-presentator en schilder Rolf Harris is overleden op 93-jarige leeftijd. Dat melden Britse media dinsdag. In oktober vorig jaar werd bekend dat Harris leed aan hoofd-halskanker en nauwelijks nog kon praten.

Voor Harris werd veroordeeld vanwege misbruik was hij jarenlang een populaire presentator. Nadat hij van 1960 tot 1962 in Australië had gewerkt bij de kindertelevisie, verhuisde Harris definitief naar het Verenigd Koninkrijk. Hij werkte niet alleen daar in het tv-amusement, maar presenteerde ook in Canada een tv-serie. Daarnaast was hij actief als schilder.