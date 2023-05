Koffietijd stopt na 12,5 jaar nu echt: 'Het was bijna geen werk te noemen'

Geen koffie op televisie meer voor Quinty Trustfull en Loretta Schrijver: morgen komt er na twaalf jaar een einde aan Koffietijd. En dus moeten alle andere medewerkers van het programma ook afscheid nemen. In gesprek met NU.nl prijst vaste Koffietijd-kok London Loy de positieve sfeer voor en achter de schermen.

"Ik voelde het stiekem al een beetje aankomen", vertelt Loy. De tv-chef, die sinds 2018 bij het ochtendprogramma betrokken is en eerder bij onder meer het Amstel Hotel werkte, hoorde al in de wandelgangen dat het programma mogelijk ging stoppen.

Het besluit is genomen door de VriendenLoterij en de Nationale Postcode Loterij. De afgelopen 12,5 jaar sponsorden ze Koffietijd. De contracten liepen af en omdat het RTL-programma niet genoeg kijkers bereikt, is besloten de stekker eruit te trekken.

"Toen ik hoorde dat er definitief een einde aan Koffietijd zou komen, kreeg ik het een beetje benauwd. Ik schrok ervan", bekent Loy. "Ik ben er toch vijf jaar als tv-kok werkzaam geweest en heb echt mijn stempel op het programma kunnen drukken."

London Loy (rechts) met presentator Patrick Martens. Foto: RTL

Mark Rutte had verstand van pittige eieren

De wekker van Loy ging de afgelopen jaren steevast om 6.00 uur af. Met de trein reisde hij naar de studio in Amsterdam, waar hij zijn item voorbereidde en rond 10.00 uur live op tv ging koken. Al die jaren mocht hij veel bekende gasten in zijn keuken ontvangen.

"De gast die ik nooit meer vergeet, is Mark Rutte. Hij kwam, druk als hij is, haast te laat binnenstormen. We maakten pittige eieren en Mark wilde laten zien dat hij er ook wel verstand van had. Ik liet me niet afschrikken door de premier en liet zien dat ik de overhand had - op een leuke manier natuurlijk."

Loy roemt de fijne sfeer op de set van Koffietijd. "We stralen positiviteit uit, zonder dat het een poppenkast is. Bij ons kunnen de gasten lekker hun verhaal doen. En als iemand bij mij in de keuken staat - of dat nou een schrijver, acteur of een collega-kok is - laat ik diegene altijd shinen. We zijn een warm, liefdevol én relaxed programma. Dat kregen we achteraf ook altijd terug van de gasten. 'Ik vind het echt leuk dat ik te gast ben geweest', zeggen ze dan."

Ook de kok zelf stapte met veel plezier de studio in. "Altijd met een grote glimlach. Ik mocht met koken bezig zijn en dan ook nog met zulke leuke collega's. Dat is bijna geen werk meer te noemen."

Koffietijd in het kort Koffietijd begint in 1994. Het programma wordt dan gepresenteerd door Mireille Bekooij en Hans van Willigenburg. In elke aflevering is een bekende Nederlander te gast, wordt er gekookt en komen er lifestyleonderwerpen aan bod. Ook zijn er vaste populaire rubrieken, zoals de metamorfose met Mari van der Ven. Zes jaar later wordt het bekende duo vervangen door de jongere Sybrand Niessen en Judith de Klijn. De kijkcijfers kelderen en de stekker wordt eruit gehaald. In 2010 wordt bekend dat het programma terugkeert bij RTL. Ditmaal met Loretta Schrijver en Quinty Trustfull als presentatrices. Het programma wordt dan opgenomen in de villa waar ook de realityserie De Gouden Kooi is opgenomen. Pernille La Lau, Vivian Slingerland en Patrick Martens worden later aan het presentatieteam toegevoegd.

'Niet bang dat ik in een gat val'

Loy gaat al zijn collega's missen. "En dan vooral de lol die we hebben voordat de show begint. Soms is de sfeer dan wat 'stresserig'. Dat heeft ook z'n charme, maar iedereen staat dan wel op scherp. Mensen met zoveel liefde voor hun vak en voor het programma: ik hoop dat ergens anders opnieuw te vinden."

Komende tijd zal de wekker van Loy niet meer om 6.00 uur afgaan. "Maar bang dat ik in een gat val, ben ik niet. Ik doe er nog veel tv-klussen naast en blijf ook via sociale media contact houden met Koffietijd-collega's. We gaan elkaar niet elke dag bellen, maar af en toe zal ik zeker wat van me laten horen. Het is niet zomaar iets geweest, we zijn allemaal part of the Koffietijd-family. Ja, komende vrijdag worden er vast wat traantjes gelaten."