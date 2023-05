Van Velzen ziet na The Voice positieve verandering bij nieuw programma

Roel van Velzen ziet na de misstanden bij The Voice een positieve verandering bij de nieuwe EO-talentenjacht Zing!. De zanger, die mentor in het programma is, ziet dat de kandidaten beter worden begeleid. Zo weten de deelnemers precies waar ze kunnen aankloppen als er iets misgaat.

De voormalige coach van The Voice noemt het seksueel grensoverschrijdend gedrag rondom het programma "heel pijnlijk" om te zien. "Maar hoe wreed het ook is, ik zie wel dat het een positief effect heeft. Het heeft echt een verandering teweeggebracht in deze wereld waarin ik mij begeef, de entertainmentwereld", vertelt hij aan persbureau ANP.

De talentenjacht voor zanggroepen wordt net als The Voice door ITV geproduceerd. Toen Van Velzen voor Zing! werd benaderd, wilde hij weten wat er achter de schermen was veranderd om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. "Wat is er concreet veranderd? Dat was een van de eerste vragen die ik stelde toen ik gevraagd werd", vertelt hij. "En daar kreeg ik een bevredigend antwoord op."

Als voorbeeld noemt Van Velzen de externe programmacoaches, waar hij zelf in een vroeg stadium ook een gesprek mee heeft gevoerd. "Die zijn er de hele tijd bij en worden ook in mails meegenomen. En ik zie dat mijn zanggroepen elke studiodag een incheckmoment hebben. Daarbij wordt gevraagd 'hoe gaat het?' en 'hoe voel je je eronder?'. Dat was er eerst niet."

Verder wordt volgens Van Velzen in elke mail benadrukt waar je kunt aankloppen. "En niet in kleine lettertjes", stelt hij. "Ook ligt er bij de zanggroepen een routekaart met waar je terechtkan bij misstanden en bepaald gedrag. En waar je je anoniem kan melden." De kandidaten kunnen aankloppen bij een interne of een externe vertrouwenspersoon. "Ik heb een van die dames ook gesproken en kreeg daar een goed gevoel bij."